أين برشلونة؟ ريال مدريد يُطيح بمانشستر سيتي من صدارة الأغنى في العالم!

تراجع إنجليزي ملحوظ

رغم الحصول على الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، إلا أن مانشستر سيتي خسر صدارته لأغنى الأندية على مستوى العالم.

مؤسسة "Deloitte Football Money League" كشفت عن تقريرها السنوي لأغنى أندية العالم، والذي شهد حصول ريال على المركز الأول بينما احتل سيتي الوصافة.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات أغنى 20 ناديًا للرجال في العالم ارتفعت بنسبة 14% في الموسم الماضي، بوجود مفاجأة غير متوقعة بتواجد توتنهام في مركز أعلى من تشيلسي وآرسنال ليصبح النادي الأغنى في لندن.

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وفي سياق متصل تسبب الأداء الضعيف لليفربول وخروجه من المراكز الأربعة الأولى، في تراجعه من المركز الثالث إلى السابع، وهو أكبر انخفاض حدث لأي نادٍ في قائمة العشرين الأوائل.

ووصلت إيرادات ريال مدريد المتصدر إلى 723 مليون جنيه استرليني، يليه مانشستر سيتي 718، باريس سان جيرمان 697، وبرشلونة في المركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 696 رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها النادي، مانشستر يونايتد 649 بايرن ميونخ 647، ليفربول 596 وتوتنهام 549.

وجاء تشيلسي بالمركز التاسع بإيرادات وصلت إلى 513، يليه آرسنال 463، يوفنتوس 376، بوروسيا دورتموند 365، ميلان 335، إنتر 330، أتلتيكو مدريد 317، آينتراخت فرانكفورت 255، نيوكاسل يونايتد 250، وست هام 239، نابولي 233 ومارسيليا 225.

ومن جانبه قال تيم بريدج الشريك الرسمي في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية:"هذا الترتيب يظهر أن أندية الدوري الإنجليزي لا يمكنها الاعتماد على الأمجاد والبطولات فقط، وعلى الرغم من ارتفاع حقوق البث التلفزيوني المحلي هناك بشكل طفيف، كان عليهم التنازل عن المزيد من المباريات لتحقيق ذلك".

جدير بالذكر أن هذا الترتيب شهد انخفاضًا في هيمنة الدوري الإنجليزي بتواجد ثمانية أندية فقط في المراكز العشرين الأولى، مقارنة بموسم 2021/2022 الذي تواجد فيه 11 ناديًا بالقائمة.