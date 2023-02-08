أين الحقيقة؟ معلومات جديدة تؤكد عدم العثور على كريستيان أتسو!

أنباء متضاربة.. أين كريستيان أتسو!

بعد ساعات من الإعلان عن إنقاذ كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور، إثر سقوطه تحت أنقاض المبنى الذي يعيش فيه، جراء زلزال ضرب تركيا يوم الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، جاءت تصريحات بأت بإن اللاعب لا يزال مختفي بالرغم من تأكيد ناديه على إنقاذه.

ونشر سليمان آرات المراسل الصحفي والمدون عبر حسابه الشخصي على "تويتر" تغريدة كتب فيها: "لقد تحدثت إلى -فولكان ديميريل مدرب هاتاي سبور- ولا توجد لديه أخبار عن أتسو وتانر سافوت حتى الآن، ألن أشارك هذا إذا كانا في المستشفى؟ بمجرد ورود الأخبار سأشاركها".

وأضاف متحدثًا عن تواجده أمام المبنى الذي كان يعيش فيه أتسو: "لقد مررنا بأشياء صعبة للغاية خلال وجودي أخرجنا الناس من تحت الأنقاض بشكل صعب والحمد لله، لقد نجى الجميع، الناس يعملون ليل نهار، حفظ الله كل فرق الإنقاذ وأعادهم إلى عائلاتهم، سوف أشارك كل شيء عندما تأتي المعلومات".

كما قال جوربي قهوجي طبيب نادي هاتاي سبور: "لقد ذهبنا بشكل خاص إلى المستشفيات لكنه لم يكن هناك لسوء الحظ نحن نقبل أنه لم يتم العثور على تانر وكريستيان أتسو في الوقت الحالي".

في المقابل غرد نانا سيشير وكيل أعمال اللاعب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد تحديث الأمس من النادي بأن كريستيان قد سُحب على قيد الحياة، لم نؤكد بعد مكان كريستيان كما يمكنك أن تتخيل لا يزال هذا وقتًا مدمرًا لعائلته ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحديد موقعه".

وكان مصطفى أوزات المتحدث باسم نادي هاتاي سبور قال متحدثًا أمس عن أتسو: "تم إخراج كريستيان أتسو من تحت الأنقاض مصابًا بجروح".