أين الاتحاد الدولي؟ وزير فرنسي يطالب بالتحقيق مع مارتينيز!

الهجوم مستمر على حارس أستون فيلا

طالب برونو لومير وزير المالية الفرنسي، بمعاقبة إيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني، بسبب ما بدر منه بعد نهائي كأس العالم ضد فرنسا.

الأرجنتين نجحت في الفوز بالمونديال في سيناريو دراماتيكي، بعد الانتصار على الديوك بركلات الترجيح بعد التعادل 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقام بعدها مارتينيز باستفزاز الفرنسيين وبالتحديد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بطلب دقيقة صمت من أجله في غرفة الملابس خلال الاحتفالات، كما شوهد وهو يحمل دمية طفل عليها وجه مهاجم الديوك خلال الاحتفال بالفوز في الأرجنتين.

ومن جانبه قال لومير في تصريحات لراديو "Sud":"ما الذي يفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ الرياضة تعني اللعب النظيف، الأمر يتعلق باحترام الخصم واحترام الطرف الخاسر".

ويأتي هذا التصريح بعد ما قاله عادل رامي مدافع منتخب فرنسا السابق، والذي وصف حارس أستون فيلا بأنه أكثر الرجال المكروهين في العالم.