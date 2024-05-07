أين اختفى عصام الشوالي؟ .. واقعة غريبة في لقاء باريس ودورتموند

ماذا حدث للمعلق التونسي؟

اعتدنا أثناء المباريات أن يجري المدربون تغييرات تكتيكية وبين اللاعبين، لكن يبدو أن قناة "بي إن سبورتس" القطرية قررت إجراء تغيير غريب هذه المرة!

باريس سان جيرمان الفرنسي يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني حاليًا في حديقة الأمراء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعينت شبكة القنوات القطرية؛ الناقل الحصري للقاء في المنطقة العربية، التونسي عصام الشوالي للتعليق على اللقاء، لكن المثير هو تغييره في الدقيقة 86..

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تفاجأ المتابعون باختفاء صوت الشوالي لعدة دقائق قبل أن يعود صوت التعليق من جديد لكن عبر حنجرة المعلق العماني خليل البلوشي.

المثير في الأمر أن ما هي إلا دقائق قليلة للغاية وعاد الشوالي من جديد للتعليق بصورة طبيعية، وانسحب البلوشي في هدوء.

وحتى الآن لم توضح "بي إن سبورتس" سبب ما حدث، ولم يكشف البلوشي أو الشوالي عن أي شيء، حتى انتهت المباراة.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز دورتموند بهدف نظيف، ليتأهل للنهائي رسميًا، بعدما كان قد انتصر في الذهاب أيضًا بالنتيجة نفسها.

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