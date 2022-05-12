أيرلندي حقاً! تصرف غريب من كين أثناء هدف إنجلترا

أسطورة مانشستر يونايتد حاضر في قطر لتحليل المونديال

قام روبي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، بتصرف غريب أثناء تعليقه على هدف إنجلترا الأول ضد السنغال في كأس العالم 2022.

ويتواجد الأيرلندي في قطر من أجل تحليل مجريات المونديال لصالح إذاعة "itv" البريطانية رفقة مجموعة من نجوم البلاد.

وانتشر فيديو للنجوم أثناء الهدف الأول لإنجلترا الذي سجله جوردان هندرسون من صناعة جود بيلينجهام، وسط فرحة كبيرة من المعلقين.

ولكن كين لم يحتفل على الإطلاق، وقام سريعاً بإدارة ظهره وقام بتدوين شيئاً ما بقلمه، ما أثار تعجب الجمهور عن ردة فعله.

البعض أشار إلى جنسية كين كونه أيرلندي والخلافات الشهيرة لبلاده مع بريطانيا، ولذا عدم احتفاله، بينما سخر آخرون من التصرف وقالوا إنه يسجل ملاحظاته عن مدى روعة الهدف ليناقشها في تحليله للمباراة.