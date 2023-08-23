"أيام جميلة في الاتحاد" .. مفاجأة محمد صلاح الجديدة وهذا النجم العالمي قريب جدًا!

مفاجآت سارة في ميركاتو نادي الاتحاد

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"أيام جميلة قادمة لنادي الاتحاد السعودي".. هكذا زفّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، البشرى لجماهير العميد، قبل أسبوعين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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جماهير الاتحاد أعربت عن غضبها من ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم؛ على الرغم من ضم أسماء عالمية كبرى؛ على رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اعتقد.. حان موعد الأخبار الطيبة في الاتحاد، أيام جميلة مقبلة، ربما 72 ساعة".

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وبعد ذلك.. نشر الإعلامي الرياضي الكبير، صورة المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، مع إيموجي التحميل وعلم السعودية؛ والتعليق عليها بالقول: "48 ساعة بإذن الله".

وأكد الإعلامي الرياضي الآخر عبد العزيز المريسل، هذه المعلومة، معلنًا أنه بنسبة 99%، سينضم راموس، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

لكن المفاجأة الكبرى التي فجّرها المريسل عبر حسابه بمنصة "إكس"؛ تلك المتعلقة بحديثه بثقة كبيرة عن انضمام الفرعون المصري محمد صلاح إلى العميد الاتحادي؛ على الرغم من تمسك ليفربول الإنجليزي، ببقاء اللاعب.

وقال الإعلامي الرياضي: "قريبًا.. محمد صلاح 99.9%"، متساءلًا في نفس الوقت، عن سر تشاؤم جماهير الاتحاد، من حسم صفقة نجم ليفربول.

واختتم عبد العزيز المريسل حديثه؛ قائلًا: "وش رأيكم.. أنا متفائل في صفقة أبو مكة أكثر من المحارب سيرجيو راموس؛ لكن بحول الله الثنائي في الاتحاد".

وقبل راموس.. أراد الاتحاد، التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران؛ إلا أن الصفقة يبدو أنها فشلت؛ حيث أكد الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، تمسك نادي مانشستر يونايتد بـ"اللاعب"، بالإضافة إلى عدم اهتمام الأخير، بالرحيل أساسًا في الصيف الحالي.

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