أومتيتي يغادر الملعب باكياً بعد إهانته عنصرياً

واقعة مؤسفة أخرى في الدوري الإيطالي

حدثت واقعة مؤسفة في إيطاليا مجدداً عقب تعرض النجم الفرنسي صامويل أومتيتي لهجوم عنصري أثناء لقاء فريقه ليتشي ضد لاتسيو مساء الأربعاء.

وعانت الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة من تكرر الهتافات العنصرية بحق اللاعبين أصحاب البشرة السمراء رغم الحملات المتكررة لمكافحة الظاهرة.

وأثناء لقاء ليتشي مع ضيفه لاتسيو على ملعب الأول "فيا ديل ماري" لحساب الجولة السادسة عشر قامت جماهير الضيف بتقليد أصوات القردة عند لمس المدافع السابق لبرشلونة وزميله لاميك باندا للكرة.

وبحسب "لاجازيتا"، غادر أومتيتي الملعب باكياً بسبب التصرفات التي قامت بها جماهير لاتسيو، ومحاولات مذيع الملعب إيقاف الهتافات، بالإضافة لقيام جماهير أصحاب الأرض بالهتاف هي الأخرى للاعب للتغطية على الإهانات.

وقام رئيس ليتشي سافيريو دامياني بعناق اللاعب عقب اللقاء وكشف في تصريحات للإعلام أن أومتيتي رفض إيقاف اللقاء من أجله، وأن تصرفه يدل على معدنه الأصيل كلاعب وبطل.