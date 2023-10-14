أومتيتي: احترمت كرة القدم ولذلك لم أنتقل إلى الدوري السعودي!

يبدو أن الفرنسي صامويل أومتيتي قد استفاد من دروس الماضي، خصوصًا فترته في برشلونة التي كانت مليئة بالمنعرجات والتناقضات.
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الآن تعرض أومتيتي مع فريقه ليل لإصابة، لكن يبدو أن تصريحاته هذه المرة تنبئ بالعقلية الجيدة التي بات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يتحلى بها فيما يتعلق بماضيه، لكن ماذا عن تصريحات أخرى عن السعودية يتوقع أن تثير الجدل؟.
يأمل صامويل أومتيتي في العودة إلى الملعب قريبًا بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء اللعب مع ليل. مؤكدًا أنه يشعر براحة كبيرة في فريقه الجديد،
المباراة التالية
وأوضح الأسباب التي دفعته للتوقيع مع هذا النادي، مستبعداً الدوريات خارج بلاده وخاصة العربية وقال لصحيفة "لو كوتيديان دو سبورت": "بعد ما مررت به في السنوات الأربع الماضية، لم أستطع أن أسمح لنفسي برفاهية عدم احترام كرة القدم والذهاب إلى السعودية على سبيل المثال".حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
وأردف اللاعب الحائز مع منتخب بلاده على كأس العالم 2018: "ولهذا السبب عدت إلى فرنسا لمواصلة العمل والأداء بجدية كبيرة".