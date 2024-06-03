"أول من يصل وآخر من يغادر".. الكشف عن سر استمرار تفوق ميسي!

الأرجنتيني لا يزال شغوفًا!

كشف بين يونج أحد المعدين البدنيين لنادي إنتر ميامي الأمريكي عن أحد أسرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واستمرار تألقه حتى هذا العمر.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها يونج أن ميسي يحافظ على عاداته الاحترافية منذ أول أيامه في إنتر ميامي.

وقال يونج: "هو أول من يصل وآخر من يغادر، لاعب محترف حقيقي ولديه تدريبات خاصة به، ولو سافر للأرجنتين وعاد يتدرب دون أي مشكلة".

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وأضاف: "الروتين الخاص به هو الذي جعله يصل إلى القمة ويستمر عليها ويدفع نفسه دومًا لتقديم المزيد".

جدير بالذكر أن إنتر ميامي الذي هرب من الهبوط العام الماضي يتواجد حاليًا في صدارة ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي ويملك أكبر عدد من النقاط بين فرق المجموعتين الشرقية والغربية.