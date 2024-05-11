سكري القصيم يعد صفوفه من أجل آسيا

استقر فريق التعاون السعودي، على تدعيم صفوفه بصفقة هجومية مجانية من أحد أندية الدوري التركي.

وكشفت صحيفة " fanatikcomtr" التركية، أن التعاون دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن باتشواي سينتهي تعاقده مع فنربخشة بنهاية الموسم الجاري، لذلك سيكون التعاقد معه غير مكلف لإدارة النادي السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن التركية، أنه من المنتظر أن يتواصل مسؤولو التعاون مع باتشواي قريبًا من أجل حسم الصفقة رسميًا وتوقيع العقود.

وألمحت إلى أن التعاون الذي توصل إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، على تولي المهمة الفنية للفريق بدءًا من الموسم المقبل، والذي حدد صفقات يريدها في الفترة المقبلة.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع في دوري روشن السعودي، ويقترب من الاحتفاظ بهذا المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل.