أول ضحايا مبابي في ريال مدريد .. قدوم الفرنسي قد يعني رحيله!

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اتخذ قراره بالفعل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم ريال مدريد الحاليين قد يعاني في حالة إتمام تعاقد الملكي مع الفرنسي كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن ذلك اللاعب هو البرازيلي الشاب رودريجو الذي كان حاسمًا مع الملكي في آخر موسمين.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن أنشيلوتي سيبدأ الموسم الجديد بطريقة مختلفة، بوجود ثنائي في خط الهجوم ورباعي خلفي، مما يعني الاستغناء عن رودريجو حال جاء مبابي.

الصحيفة أكدت أن وجود فينيسيوس جونيور في تشكيلة الملكي أصبح أمر لا خلاف عليه مما يعني أنه حال جاء مبابي سيأخذ مكان رودريجو في التشكيل.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري بعد تأزم الموقف بينه وبين باريس سان جيرمان.