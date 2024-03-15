أول رسالة من كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد الفوز على الأهلي

رونالدو قاد النصر لفوزٍ صعب على الأهلي..

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علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على فوز فريقه على الأهلي، مساء يوم الجمعة، في كلاسيكو المملكة.

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رونالدو سجل هدفًا من ركلة جزاء؛ ليقود النصر للفوز (1-0) على الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة تظهر احتفاله مع عددٍ من نجوم الفريق النصراوي، بعد هدفه في الشباك الأهلاوية.

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وكتب الأسطورة البرتغالية، تعليقًا على هذه الصورة: "العودة إلى طريق الفوز.. هيا بنا أيها الفريق"؛ في رسالة لتشجيع نفسه وزملائه على مواصلة الانتصارات، في المباريات القادمة.

جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر"، والذي لعب لقاءً أقل.

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