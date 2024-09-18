"فأل خير".. أول رسالة من زوجة إندريك له بعد هدفه التاريخي أمام شتوتجارت!

يبدو أن قرار الزواج كان صائبًا بالنسبة للبرازيلي البالغ 18 عامًا..

تلقى البرازيلي إندريك أهم الإشادات بأدائه بعد الهدف الذي سجله مع ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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هذه الإشادة أتت من زوجته جابرييلا ميراندي، التي صممت على الحضور لمؤازرة إندريك من ملعب سانتياجو برنابيو، في أول مباراة له بعد الزواج.

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وانفجر إندريك رغم قلة عدد الدقائق التي حصل عليها، ونجح في إحراز هدف في أول مباراة له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وظهرت ميراندي في الصورة التي نشرتها على إنستجرام وهي ترتدي القميص الخاص بإندريك مع عبارة: "16 الأكبر!".. في إشارة إلى رقم إندريك مع ريال مدريد.

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وفاز ريال مدريد على شتوتجارت 3-1 في مباراة افتتاح مشوار النادي الملكي لحملة الحفاظ على لقبه بطلًا لدوري أبطال أوروبا.