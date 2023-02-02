"نحتفظ بخطوتنا التالية".. أول رد فعل من مانشستر يونايتد عقب براءة جرينوود رسميًا

أحمد مجديأحمد مجدي
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Mason Greenwood Man Utd 2021Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتدماسون جرينوود

عام كامل من الغياب لموهبة إنجليزية هامة

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا تناول الحكم النهائي بإسقاط الاتهامات المتعلقة بلاعبه مايسون جرينوود والتي ادعت طيلة أكثر من عام ارتكاب اللاعب لجريمة اغتصاب وإهانة امرأة.

وتمت تبرئة ساحة اللاعب تمامًا بعد فترة من التحقيقات وقضاء عقوبة مدنية العام الماضي.

مانشستر يونايتد أصدر بيانًا بدوره، قال فيه: "النادي تابع بعين الاعتبار قرارات النيابة العامة للتاج البريطاني بإسقاط كل الاتهامات الموجهة لمايسون جرينوود".

وتابع البيان: "سيجري النادي الآن كافة الخطوات لاتخاذ خطواته التالية، ولن ندلي بأي بيانات أكثر من ذلك في الوقت الراهن".

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