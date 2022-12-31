أول رد فعل من شقيقة رونالدو بعد الانتقال للنصر: اصنع التاريخ مجددًا يا "فخر حياتي"

أوفى المشجعين للبرتغالي

لو لم يبق من مشجعي البرتغالي كريستيانو رونالدو وعشاقه سوى شقيقته كاتيا أفييرو لكفت ووفت، لأنها مستعدة لدعمه في كل الظروف.

وبعد انتقاله رسميًا إلى النصر السعودي وحديث البعض عن أن هذه النهاية لم تكن مفضلة بالنسبة لكريستيانو رونالدو في أوقات سابقة، أتى الدعم من شقيقته.

وقالت أفييرو إن هذه فرصة لـ"إعادة صناعة التاريخ" في "ستوري" لها عبر موقع إنستجرام.

وكتبت في رسالة داعمة لشقيقها مع صورة له: "أنت فخر حياتي، ستصنع التاريخ مرة أخرى".

وكان رونالدو قد أتم اتفاقه مع النصر في العاصمة الإسبانية مدريد بعقد سيجعله أعلى اللاعبين تقاضيًا للرواتب في العالم ويصل إلى حدود 200 مليون يورو سنويًا وفقًا للتقارير المؤكدة.