أول رد من شقيق كريم بنزيما بعد تسريبات "تشكيك" نجم الاتحاد في المشروع السعودي

بنزيما أثار الكثير من الحبر بسبب مشاكله وليس تألقه..

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حرص جريسي، شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الرد على التقارير الأخيرة، التي تتحدث عن غضب اللاعب وندمه؛ بعد الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

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صحيفة "ريليفو" أكدت على أن بنزيما، أخبر الأصدقاء المقربين منه، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية "مدريد" مؤخرًا، على أنه يشعر بالندم بعد الانتقال إلى السعودية؛ بسبب ضعف المنافسة هناك، والنقص الكبير في المرافق والمنشآت، بالإضافة إلى قلة الاحترافية التي لا تساعد على النجاح.

وردًا على هذه التقارير.. نشر جريسي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة بنزيما بـ"قميص" العميد الاتحادي.

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وعلق شقيق المهاجم الفرنسي، على هذه الصورة، بكلمة واحدة وهي "مزيف"؛ في إشارة إلى عدم صحة الأنباء التي تم نشرها عن اللاعب.

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وحسب "ريليفو"؛ فإن صندوق الاستثمارات السعودي يعمل على نقل بنزيما، من الاتحاد إلى أحد أندية القمة في دوري روشن؛ من أجل منع رحيله نهائيًا عن المملكة، خوفًا من تشويه صورة المشروع الرياضي في البلاد.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه قدّم مستويات أقل بكثير من المتوقع منه، مع أزمات عديدة مع الأجهزة الفنية والإدارية، واتهامات بإدعاء الإصابة.

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