أول رد من الشباب على عرض النصر "الجنوني" للتعاقد مع متعب الحربي

النصر وضع اللاعب على رأس أولوياته في الشتاء الحالي

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يبدو أن متعب الحربي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي؛ سيكون هو العنوان البارز في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الحربي يحظى باهتمام من جميع أندية صندوق الاستثمارات السعودي، خاصة النصر؛ والتي أعلنت صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، تقديمه عرضًا بـ40 مليون ريال إلى الليث، بالإضافة إلى "إعارة" متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا مع تحمل رواتبه؛ لضم الظهير الأيسر الشاب.

ومن ناحيته.. نقل الإعلامي الرياضي عماد الصائغ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مصدر شبابي، حقيقة انتقال الحربي إلى الفريق النصراوي؛ بعد هذا العرض الجنوني.

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المصدر المسؤول في نادي الشاب، نفى وصول أي عروض رسمية - حتى الآن - إلى قلعة الليوث؛ من أجل شراء عقد الحربي، في الشتاء الحالي.

وأكد المصدر مجددًا، على أن النادي لن ينظر في أي عرض، يخص شراء عقد الظهير الأيسر، مستبعدًا فكرة الاستغناء عن اللاعب؛ كونه ركيزة أساسية في المشروع الشبابي.

جدير بالذكر أن الحربي الذي تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي الشباب، لعب 92 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول، منذ صيف 2021 وحتى الآن؛ مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 11 آخرين.

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