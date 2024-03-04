أول تعليق من بيدري بعد إصابته .. نجم برشلونة مُحبط ولكن..

بيدري يعلق على إصابته القوية أمام بيلباو...

وجه بيدري، لاعب برشلونة رسالة إلى جماهير فريقه، ردًا على رسائل دعمهم له بعد إصابته القوية، وظهر اللاعب متماسكًا بالرغم من شعوره بالإحباط بسبب تلك الإصابة.

وكان بيدري، كان تعرض إلى إصابة قوية في مباراة برشلونة، وأتلتيك بيلباو مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني، وغادر ملعب اللقاء في الشوط الأول، في مباراة شهدت أيضًا ضربة قوية للفريق الكتالوني بإصابة فرينكي دي يونج.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" وكتب فيها: "من الصعب التوقف والبدء من جديد بعد كل هذا الجهد والعمل، ومع ذلك ليس لدي أي شك أن دموع العجز بالأمس ستتحول إلى سعادة مرة أخرى قريبًا".

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وتابع: "من المستحيل ألا أكون متحمسًا، بعد كل الدعم والحب الذي تلقيته في الساعات القليلة الماضية، من أجلكم ومن أجل زملائي، ومن أجل كل من حولي، ومن أجلي، علينا أن نتطلع إلى الأمام، لا يزال لدينا الكثير من الفرح لمشاركته، هيا بنا".

جدير بالذكر أن برشلونة، كان قد كشف تفاصيل إصابة بيدري، إذ يعاني اللاعب الشاب من إصابة في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيمن، وستتحد مدة غيابه عن الملاعب وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي.