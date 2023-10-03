أول تحرك رسمي من اتحاد الكرة السعودي على أزمة مباراة سباهان

الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر الرد سريعًا على أزمة مباراة نادي الاتحاد وسباهان الإيراني..

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إظهار دعمه غير المشروط لنادي الاتحاد على خلفية أزمة إلغاء مباراة سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

العميد كان من المنتظر أن يلتقي سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الإثنين، بتوقيت السعودية، على ملعب "أزادي" في إيران.

لكن تعمد الجانب الإيراني وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، وهو ما اعترض عليه الجانب السعودي وامتنع على إثره من النزول للمستطيل الأخضر، ليقرر مراقب اللقاء إلغاءه بعد مرور 45 دقيقة دون جديد من الجانبين.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يؤكد فيه على دعمه الكامل لممثل الوطن نادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق النادي.

وجاء في البيان: "تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني والتي كانت مقررة مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "وبدوره يشيد الاتحاد السعودي على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".

واختتم البيان: "ويؤكد الاتحاد السعودي على دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق نادي الاتحاد".