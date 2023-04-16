أول الرافضين علنًا .. مدرب أرجنتيني: النصر تواصل معي 4 مرات وأغراني ماليًا ولكن!

خليفة رودي جارسيا هو الشغل الشاغل في النصر حاليًا، لكن يبدو أن مهمة إقناع المدربين وإغرائهم ماليًا ليس سهلة على الإطلاق

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جُل الأسماء التي تتردد بشأن المفاوضات مع نادي النصر السعودي لخلافة المدرب الفرنسي رودي جارسيا تبقى تقاريرًا، لم يعلن عن رسميتها بعد، لكن أحدهم كشف النقاب عن تحركات إدارة مسلي آل معمر.

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العالمي أقال جارسيا بنهاية الأسبوع الماضي، بعد تعادل الفريق أمام الفيحاء سلبيًا، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ومع الغضب العام من أداء الفريق تحت قيادة الفرنسي، رحل قبل نهاية الموسم بسبع جولات فقط.

أما عن مفاوضات خليفته، فقد كشف الأرجنتيني أنطونيو محمد؛ المدير الفني لبوماس أونام المكسيكي، عن عرض النصر له، مؤكدًا رفضه في الوقت ذاته.

وقال الأرجنتيني، خلال تصريحاته لـ" TV Azteca": "النصر تواصل معي أربع مرات، وتلقيت اتصالًا من الرئيس التنفيذي له، ليعرض عليّ خلافة جارسيا، حقيقةً العرض مغرٍ ماليًا، لكنني ملتزم بعقدي مع بوماس، لن أرحل عن فريقي، فولائي حاليًا له".

جدير بالذكر أن أنطونيو محمد قاد بوماس بدايةً من أواخر مارس الماضي، وخاض معه مباراتين، فاز في واحدة وتعادل في ثانية، ليتعقد موقف الفريق الذي يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المكسيكي من أصل 18 مركزًا.

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