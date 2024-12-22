أول الراحلين عن الاتحاد في الشتاء .. الرياض يتفق على ضم "المغضوب عليه من لوران بلان"

اللاعب لم يظهر في أي مباراة بالموسم الجاري..

يبدو أن الاتحاد قد استقر بشكل كبير على أول الراحلين عن خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل أسبوع واحد من انطلاق السوق بشكل رسمي.

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سوق الانتقالات الشتوي في السعودية من المقرر أن ينطلق في الأول من يناير المقبل على أن ينتهي بنهاية الشهر ذاته.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الاتحاد اتفق مع مسؤولي نادي الرياض على انتقال طلال حاجي لصفوف الأخير.

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وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري.

تلك الخطوة تهدف لحصول صاحب الـ17 عامًا على مزيد من الدقائق للمشاركة، إذ لم يظهر مع النمور في أي مباراة بالموسم الجاري.

يذكر أن لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد، كان قد استبعد حاجي وزميله فرحة الشمراني من المرحلة الاستعدادية للموسم الجاري في الصيف الماضي، على خلفية افتعالهم أزمة بودية فارينزي والتي تطورت لاشتباكات بالأيدي.

لكن تدخلت إدارة النادي للتوسط للثنائي الشاب وإقناع لوران بعودتهما للتدريبات الجماعية، وهو ما حدث لكن في وقت شارك به فرحة الشمراني في أربع مباريات بالموسم الجاري، لم يحصل حاجي على أي فرصة.