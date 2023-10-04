"أولى صفقات النصر الشتوية.. نجم عالمي كبير جدًا"

مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر

SHAHID

على الرغم من أن باب الميركاتو الصيفي، قد تم إغلاقه مؤخرًا؛ إلا أن الحديث عن سوق الانتقالات الشتوي "يناير 2024"، يبدو أنه قد بدأ من الآن.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الميركاتو الصيفي شهد انتقال العديد من النجوم العالميين، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والجناح السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، مساء اليوم الأربعاء، عن حسم نادي النصر، أولى صفقاته الشتوية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في فترة الانتقالات الشتوية.. صفقة مدوية تأكدت للنصر العالمي".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن هذه الصفقة؛ ستكون التعاقد مع نجم عالمي كبير جدًا "عليه الكلام"؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن هناك مناقشات تجرى حاليًا؛ بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن السعودي، إلى تسعة بدلًا من 8، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

SHAHID