أولى صدمات الاتحاد في الشتاء .. فشل صفقة العميد الهجومية!

الاتحاد فشل في أول محاولاته الشتوية!

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وضع نادي الاتحاد أهدافه من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكانت بعض الأخبار قد تم تداولها خلال الفترة الماضية، حول دخول الاتحاد في مفاوضات مع ضمك، من أجل التعاقد مع اللاعب الكاميروني جورج نكودو.

ولكن رد سعد الحزوبر مساعد المدير التنفيذي لكرة القدم بفريق ضمك، على تلك الأخبار خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ"، حيث نفى وصول أي عرض رسمي أو شفهي من أجل تعاقد نكودو.

الحزوبر واصل: "لا توجد نية لبيع أو إعارة نكودو إلى أي فريق خلال الفترة الحالية"، ليوجه صدمة إلى الاتحاد الذي يستهدف اللاعب.

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ويُريد نادي الاتحاد تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال الشتاء الجاري، من أجل إعادة ترميم صفوفه، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

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