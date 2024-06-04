أولى خطوات التصحيح .. النصر يعلن التعاقد مع أسطورة ريال مدريد رسميًا

كريستيانو رونالدو أيّد الصفقة..

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع أحد أساطير العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكل رسمي.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عاش موسمًا سيئًا في 2023-2024؛ حيث خسر كل الألقاب التي نافس عليها، مكتفيًا بالتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية - غير الرسمية -.

وفي بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس".. كشف النصر، عن توقيع الإسباني فيرناندو هييرو مع النادي، بشكل رسمي؛ للعمل كـ"مدير رياضي".

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ومن ناحيته.. وجّه هييرو بعد توقيع العقود، رسالة إلى الجماهير النصراوية، معربًا فيها عن سعادته الكبيرة، بالعمل في هذا النادي.

وشدد الأسطورة الإسبانية، على أن العمل في نادي النصر، سيكون بشكل جماعي؛ وذلك بقوله: "أرسل لكم تحياتي.. سنعمل معًا"؛ وذلك في أولى خطوات التصحيح.

جدير بالذكر أن هييرو، وهو أحد أساطير نادي ريال مدريد كـ"لاعب"، عمل كمساعد مدرب في الفريق الملكي، مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ولايته الأولى عام 2014، كما شغل منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني في كأس العالم 2018، بالإضافة إلى عمله كمدير رياضي في الاتحاد المحلي للعبة؛ وهو نفس المنصب الذي شغله مع نادي جوادالاخارا المكسيكي، من أكتوبر 2022 إلى مايو 2024.