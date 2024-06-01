أولى الصدمات عقب الرحيل رسميًا.. أحد بدلاء مبابي يتجاهل باريس سان جيرمان!

هل يستطيع الباريسيون جلب بديل كفء له؟

يطمح نابولي لتجديد عقد لاعبه الجورجي المميز خفيتشا كفاراتسخيليا الذي ينتهي في عام 2027 وسط العديد من المغريات المختلفة الخاصة بملفه التعاقدي.

هناك عرض على الطاولة بالفعل من قبل باريس سان جيرمان مقابل 100 مليون يورو، هذا ما أفصح عنه الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، لكن وسط هذا العرض يبدو كل من نابولي وكفاراتسخيليا مستعدين لمناقشة شروط التجديد!.

تلك الصفقة قد يفسدها سعي المدرب المرتقب لنابولي، أنطونيو كونتي، إلى الإبقاء على أبرز نجومه في طموجه لبناء فريق جديد لفريق الجنوب الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في ظل حالة من عدم اليقين حول مستقبل نجم نابولي، النيجيري، فيكتور أوسيمين، المرتبط بدوره بالرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي.

بينما يرمي باريس سان جيرمان هذا العرض الخيالي على الطاولة سعيًا منه لإيجاد بديل ناجح لكيليان مبابي الذي انتهت تجربته رسميًا مع فريق العاصمة الفرنسية.