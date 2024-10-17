أولمو، ليفاندوفسكي ولامين يامال .. تدريبات برشلونة تنتعش بعودة الثلاثي المصاب

البارسا مقبل على مجموعة مباريات صعبة وحاسمة

انتعشت تدريبات برشلونة صباح اليوم الخميس بعودة الثلاثي المصاب، داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا، وذلك كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية.

البارسا مقبل على مرحلة صعبة وحاسمة في الموسم، حيث سيُواجه إشبيلية وريال مدريد تواليًا في الدوري الإسباني وبينهما سيخوض مواجهة صعبة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

المهاجم البولندي كان قد أرعب الجميع في البيت الكتالوني حين لم يبدأ مباراة بلاده أمام كرواتيا وغادرها يعرج على قدمه، لكن الفحوصات الطبية أظهرت حاجته للراحة فقط، وقد انضم للمران اليوم وإن كان من المرجح ألا يبدأ اللقاء القادم أمام الفريق الأندلسي لرغبة المدرب هانز فليك في إراحته للمباراتين التاليتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، شارك أولمو في جزء من التدريبات اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة جيرونا في منتصف سبتمبر الماضي وحرمته التواجد مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

أخيرًا طمأن لامين يامال الجميع حول حالته الصحية بتواجده بشكل معتاد في التدريبات الجماعية صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من الجدل بين البارسا من جهة والاتحاد الإسباني ومدرب المنتخب، خوسيه دي لا فوينتي، من جهة أخرى حول مسؤولية تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

يامال كان قد غاب عن مواجهة صربيا الثانية في فترة التوقف الدولي بعدما منحه الاتحاد المحلي الإذن للعودة إلى ناديه والحصول على عدة أيام من الراحة للتعافي من إصابته بشد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر.