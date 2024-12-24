أولمو يتجاهل الجدل حول مستقبله برسالة تخص برشلونة قبل عام 2025

حكم هام ينتظره اللاعب الإسباني

وسط كل الأنباء حول إمكانية عدم استمراره مع برشلونة، إلا أن لاعب الوسط الإسباني داني أولمو، أبدى تحمسه لتحقيق الألقاب مع النادي الكتالوني في المستقبل القريب.

برشلونة تعاقد مع أولمو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي لايبزيج الألماني، جنبًا إلى جنب مع باو فيكتور، وقام بتسجيلهما بشكل مؤقت استغلالًا لإصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن.

ووفقًا لصحيفة سبورت فإن اللاعب ينتظر تحديد مصيره وتسجيله بشكل نهائي قبل 1 يناير المقبل، خاصة وأن قاضي المحكمة التجارية في برشلونة سيصدر حكمًا للفصل في الأمر يوم الجمعة المقبل، بعد أن طلب النادي اتخاذ اجراءات احترازية حتى يتمكن من تسجيلهما لدى رابطة الدوري الإسباني بعد ضبط الميزانية بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل هذا الجدل، قال أولمو في مقابلة مع "سبورت":"في العام الجديد، أطلب وقبل كل شيء الصحة لي ولعائلتي، وأيضًا النجاح مع برشلونة والمنتخب الوطني وتحقيق الألقاب".

وعن عام 2024:"لقد كان متكاملًا للغاية، عشت لحظات سعيدة بالفوز باليورو والتوقيع مع برشلونة، أتذكر أيضًا بشكل خاص عندما عدنا إلى إسبانيا ورأيت المشجعين المخلصين لنا".

وعن لحظاته الأبرز في العام:"العودة إلى برشلونة والهدف الأول مع الفريق، ورؤية عائلتي في المدرجات، هذه لحظات سأظل ممتنًا لها دائمًا في عام 2024".

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 6 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 15 مباراة مع برشلونة خلال هذا الموسم.