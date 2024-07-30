أولمبياد 2024 | "أتعرض للغش باستمرار في التنس" .. المصنفة الثانية على العالم تنهار بالبكاء بعد مشادتها مع الحكم

لقطة مثيرة للجدل في أولمبياد باريس..

شهد الدور الثالث من منافسات تنس السيدات، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، مساء اليوم الثلاثاء، مشهدًا هز قلوب العشرات من عشاق هذه اللعبة حول العالم.

الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الثانية على العالم في لعبة التنس، انهارت بـ"البكاء"، خلال مباراتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش، في الدور الثالث من منافسات "فردي" السيدات.

وبعد خسارتها (6-7) في المجموعة الأولى.. كانت اللاعبة الأمريكية ترسل في المجموعة الثانية، من أجل معادلة النتيجة (3-3) في الأشواط؛ إلا أنها تعرضت لنقطة كسر الإرسال.

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تعرضها لنقطة كسر الإرسال، جاء بعد قرار مثير للجدل من "حكم الكرسي"؛ لتدخل كوكو جوف في مشادة معه، تحت صافرات استهجان من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

لكن.. سرعان ما انهارت جوف بـ"البكاء"، أثناء حديثها مع حكم الكرسي؛ حيث قالت له: "أشعر أنني أتعرض للغش باستمرار في هذه اللعبة.. أنها المرة الثالثة هذا العام".

وبسبب دموعها.. تدخل الحكم العام للمباراة، في محاولة لتهدئة اللاعبة المصنفة الثانية على العالم؛ لكن دون اتخاذ أي قرار، خاصة أن اللقطة التي اشتكت منها الأمريكية، لم تكن خطأ فنيًا يتم التعامل معه.

ووسط كل هذه الأحداث، تعاطفت الجماهير الحاضرة في المدرجات مع كوكو جوف؛ بعد أن أطلقت صافرات الاستهجان في البداية، حيث شعروا أن هذه اللاعبة البالغة من العمر 20 سنة فقط، تعاني من ضغط نفسي كبير للغاية.

جدير بالذكر أن جوف خسرت المجموعة الثانية بـ(6-2)، لتودع دورة الألعاب الأولمبية في منافسات "فردي" السيدات، وتركز الآن على منافستي "زوجي السيدات" و"الزوجي المختلط".