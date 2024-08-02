"الانتصار سيكون أكبر" .. رسالة قوية من منافسة إيمان خليف القادمة بأولمبياد باريس!

لا تشعر بالرعب من المواجهة

بعد الجدل المثار حول الأهلية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، قررت منافستها القادمة آنا لوكا هاموري، توجيه رسالة قوية لها قبل المواجهة القادمة بينهما بمنافسات السيدات في أولمبياد باريس 2024.

خليف تصدرت عناوين الصحف العالمية بعد تغلبها على منافستها الإيطالي أنجيلا كاريني في 46 ثانية فقط، من المباراة التمهيدية التي جمعت بينهما مؤخرًا في وزن 66 كجم، لتظهر اتهامات للجزائرية بعدم اجتياز اختبارات الأهلية الجنسية مما يخل بقواعد التكافؤ والمنافسة.

وقبل اللعب أمام إيمان خليف في ربع النهائي غدًا، السبت، قالت الملاكمة المجرية آنا هاموري للصحفيين:"أنا لا أشعر بالرعب، لا أهتم بكل ما يدور بوسائل التواصل الاجتماعي والصحف".

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وأضافت:"لست مهتمة إن كانت رجلًا أو امرأة، الأمر سيكون أكبر وأعظم بالنسبة لي لو نجحت في الفوز بهذه المباراة".

وكان متحدث باسم اللجنة الأولمبية قد قال في وقت سابق، إن خليف مؤهلة للمشاركة في الأولمبياد لأن جواز سفرها ينص على أنها امرأة.

واتفقت بعض التقارير الصحفية الأخرى مع هذا الأمر، وأكدت على صحة موقف إيمان خليف، وأنها شاركت في العديد من البطولات الدولية بصورة طبيعية، إلا أن المشكلة قد تتعلق بارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها في بعض الأوقات مما قد يرفع من مستواها مما قد يخل بقواعد تكافؤ الفرص، وهو ما يجبرها أحيانًا على الخضوع لتدخل طبي مثل العلاج الهرموني، مما يسفر عن أضرار نفسية وجسدية كبيرة لها.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الملاكمة الدولي، فإن أي رياضي لا يخضع لاختبارات هرمون التستوستيرون، ولكن هناك اختبار آخر متعارف عليه يتم خلاله الكشف عن جنس كل لاعب دون الإعلان عن نتائجه بشكل علني.

يذكر أن خليف فازت بلقب أفضل رياضية جزائرية لعامي 2021 و2022، ولكن تم استبعادها من بطولة العالم من الملاكمة العام الماضي لعدم اجتيازها اختبارات "الأهلية الجنسية".