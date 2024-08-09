جودة رديئة .. بطل أمريكي يكشف عن الحالة المزرية لميداليته الأولمبية!

تقطيع في الألوان بعد أسبوع واحد

كشف النجم الأولمبي نيجا هيوستن، عن الحالة السيئة للميدالية التي حصل عليها في أولمبياد باريس 2024، بعد أسبوع واحد فقط من فوزه بها.

هيوستن البالغ من العمر 29 سنة، حصل على ميدالية برونزية في التزلج بدورة الألعاب الأولمبية الحالية، بعدما جاء في المركز الثالث متخلفًا عن الياباني يوتو هوريجوم صاحب الميدالية الذهبية ومواطنه الأمريكي جاجر إيتون.

وبعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة، استخدم هيوستن حسابه على موقع "إنستجرام" للكشف عن حالة الميدالية التي حصل عليها، حيث قال:"هذه الميداليات تبدو رائعة عندما تكون جديدة تمامًا".

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وأضاف:"ولكن بعد تركها على بشرتي مع نزول العرق لبعض الوقت، والسماح لأصدقائي بارتدائها، يبدو أنها لا تتمتع بجودة عالية كما كنت أظن".

وقام لاعب التزلج بعرض ميداليته خلال مقطع الفيديو الذي نشره، حيث ظهر عليها نقص شديد في الجودة من خلال تقطيع اللون البرونزي بالعديد من المناطق، بينما كان الجزء الخلفي من الميدالية أكثر تضررًا، مما جعله يطالب المسؤولين عن المنافسات برفع جودتها قليلًا.

يذكر أن هيوسن يعتبر من أبرز نجوم التزلج في العالم، حيث توج بـ12 ميدالية ذهبية طوال مسيرته، منها 6 ذهبيات في بطولة العالم، بالإضافة إلى تسع فضيات وأربع برونزيات أخرى.