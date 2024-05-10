أولتراس باريس سان جيرمان يرد على إعلان رحيل مبابي بـ"حفل شواء"!

مبابي أعلن عن مغادرة باريس سان جيرمان رسميًا..

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن قراره بالرحيل عن صفوف الفريق، وعدم تجديد عقده، ليغادر ملعب الأمراء مع نهاية الموسم الجاري.

الهداف الذي سجل 255 هدف في 306 مباراة، نشر مقطع فيديو، أعلن من خلاله عن مغادرة باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، من أجل خوض تحدٍ جديد، مؤكدًا أنه سيلعب مباراته الأخيرة بقميص العاصمة الباريسية، يوم الأحد المقبل، أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

ووفق شبكة RMS Sport، فإن كيليان مبابي وصل للتو إلى حديقة الأمراء، من أجل إقامة حفل شواء مع مجموعة أولتراس باريس سان جيرمان، المعروفة بـCUP، ومن المنتظر أن يقدم الأولتراس تكريمًا خاصًا لمبابي في مباراة تولوز، التي تشهد ختام مسيرة اللاعب.

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وكشف كيليان عن قراره بالرحيل، دون الإعلان عن وجهته المقبلة في الموسم الجديد، إلا أن التقارير الصحفية تؤكد انتقال الهداف الفرنسي إلى ريال مدريد، بعقد سيجعله أكثر اللاعبين أجرًا في تاريخ كرة القدم.

وجاء إعلان مبابي عن مغادرة باريس سان جيرمان، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة (2-0)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب الفريق الألماني موعدًا مع ريال مدريد الإسباني، في النهائي الأوروبي الذي يقام على ملعب ويمبلي، في الأول من يونيو المقبل.