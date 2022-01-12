أولا السعودية ثم فلسطين .. فنانة مصرية تشعل مدرجات لوسيل

الفنانة المصرية ساندت القضية الفلسطينية على طريقتها

حرصت الفنانة المصرية مايان السيد، على مساندة المنتخب السعودي، خلال مباراة المكسيك، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وودع الأخضر السعودي منافسات كأس العالم، بعد الخسارة على يد المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، محتلًا المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وتواجدت الفنانة المصرية في مدرجات ملعب لوسيل، الذي استضاف مواجهة منتخب السعودية والمكسيك، بالمباراة التي شهدت حضور أكثر من 80 ألف مشجع.

مايان كانت ترتدي قميص لدعم المنتخب السعودي في البداية، قبل أن تقوم بتغييره بقميص مكتوب عليه فلسطين، الأمر الذي جعل البعض يتهمها بأنه تريد فقط جذب الأضواء إليها.

وردت مايان عبر حسابها على موقع "فيس بوك" في منشور قالت فيه بالعامية المصرية: "ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلًا".