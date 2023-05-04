أوسيمين يحطم رقم أسطورة برشلونة القياسي في ليلة تتويج نابولي!

فيكتور أوسيمين تاريخي

توج نابولي ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي بعد التعادل مع أودينيزي بهدف لمثله في ختام مباريات الجولة ال33 من الدوري الإيطالي، لينتهي 33 عامًا من الانتظار في جنوب إيطاليا.

الدقيقة 52 من المباراة شهدت تسجيل فيكتور أوسيمين هدف التعادل وحمل هذا الهدف الكثير من الأفراح لجماهير نابولي الذين انتظروا 33 عامًا لرفع لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، لكن أيضًا كان هناك رقمًا خاصًا حطمه المهاجم النيجيري بهدفه في مرمى أودينيزي.

أوسيمين سجل هدفه ال22 في الكالتشيو هذا الموسم محطمًا رقم صامويل إيتو نجم إنتر ميلانو السابق، ليصبح المهاجم النيجيري اللاعب الإفريقي الأكثر تسجيلًا في الدوري الإيطالي بموسم واحد.

كل ذلك ولا يزال يتبقى خمس جولات على نهاية الموسم في السيري آي، مما يعني أن نابولي لا يزال أمامه فرصة لزيادة نقاطه في الصدارة، وكذلك أوسيمين أمامه فرصة لمضاعفة غلته التهديفية.

الجدير بالذكر أن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا خاض هذا الموسم 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل 27 هدفًا وصنع خمسة آخرين.