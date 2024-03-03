أوسبينا تورط بمواجهة العين .. كاسترو يصدم النصراويين بمدة غياب وليد عبد الله

النصر يُواجه العين في إياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا

يستعد النصر لمواجهة العين مساء غدٍ الإثنين في ذهاب مواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد أقلق مدربه "لويس كاسترو" الجمهور بالكشف عن تواجد دافيد أوسبينا في التشكيل الأساسي رغم عدم جاهزيته تمامًا للعب.

مركز حراسة المرمى في النصر واجه قد ما يُوصف باللعنة خلال الفترة الماضية، حيث تعرض أوسبينا لإصابة جديدة بعدما أعيد قيده في قائمة الفريق، وأوقف نواف العقيدي بواسطة لجنة الانضباط على خلفية قضية التمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي، وبعدها أصيب راغد النجار بتمزق في عضلة السابق سيُبعده عن الملاعب نحو 4 أسابيع.

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تلك الظروف المعقدة أجبرت المدرب البرتغالي على الاعتماد على الحارس الرابع، وليد عبد الله، في المباريات الأخيرة، وقد أدى جيدًا رغم قبوله 4 أهداف في اللقاء الأخير أمام الحزم في دوري روشن السعودي.

المثير للدهشة أن عبد الله تعرض لإصابة هو الآخر وقد أعلن كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة العين، مساء اليوم، أنه سيغيب لـ5-6 أسابيع وهي مدة صادمة للجمهور النصراوي، حيث لم يتبق أي حارس من الفريق الأول جاهز للعب أمام العين.

ذلك الأمر لم يكن حله سوى الاستعانة بالحارس الكولومبي رغم عدم جاهزيته التامة للعب، وهو ما أكده كاسترو حين قال "أوسبينا غير جاهز تمامًا للعب لكننا سنعتمد عليه أمام العين بعد إصابة وليد عبد الله، إذ لا يوجد لدينا أي حارس سوى من الشباب".

تواجد أوسبينا في الملعب دون اكتمال جاهزيته في تلك المباراة الحاسمة والمهمة أشبه بالورطة فعلًا للاعب الكولومبي، حيث أي خطأ من جانبه كفيل بتدمير حلم آسيا الذي طال انتظار تحويله لواقع من النصروايين.