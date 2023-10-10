أوريول روميو لم يمنح الحل.. 5 أهداف لاستبدال بوسكيتس في برشلونة!

أداء جيد لكنه ليس كافيًا

حين كان برشلونة يحاول الصيف الماضي انتداب لاعب وسط محوري لاستبدال سيرجيو بوسكيتس، ظهرت العديد من الأسماء التي كان العامل المادي عقبة أمام انضمامها إلى النادي الكتالوني.

كان تشافي يستهدف بشكل كبير مارتين زوبيمندي، تشبث ريال سوسييداد بقيمة تتراوح بين 60-70 مليون يورو أعاق الصفقة.

الآن يقوم ديكو المدير الرياضي نجم برشلونة السابق وبالذات في خط الوسط بتمشيط السوق بحثًا عن صفقة تتيح لتشافي الخيارات الأفضل له في هذا المركز، سواء في الشتاء أو الصيف المقبل.

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هناك بالفعل أسماء مطروحة على الطاولة، ولكن ليس هناك قرار نهائي. ويدرك برشلونة بالطبع أنه يجب عليه التحرك بسرعة للتعاقد مع المواهب الاشبة لأنه لا يستطيع التنافس مالياً مع الأندية الكبرى الأخرى.

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وفقًا لصحيفة"سبورت" فإن الأسماء المطروحة تشمل قائمة قصيرة مكونة من أرثر فيرميرين لاعب رويال أنتويرب الموجود في نفس المجموعة مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

أيضًا هناك جابرييل موسكاردو، البرازيلي الناشط في كورينثيانز، وسيرجي ألتيميرا لاعب ريال بيتيس، وكلها مواهب شابة يطمح برشلونة في جذبها مبكرًا قبل أن يكون انتدابها صعبًا في المستقبل.

جيدو رودريجيز لا يزال خيارًا لدى تشافي رغم أن عمره أكبر، لكن حقيقة عدد تجديد عقده مع ريال بيتيس تضغط من أجل انضمامه إلى برشلونة، إلا أن الميل أكبر داخل النادي الكتالوني لانتداب اللاعبين الأصغر سنًا.

أيضًا يملك لاعب ليستر سيتي ويلفريد نديدي فرصًا جيدة للدخول ضمن قوائم برشلونة المصغرة في خط الوسط، وهو الذي يريد الصعود لأندية الصفوة مجددًا.