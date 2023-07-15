أوريليان تشواميني يتحدى الجميع: "لست للبيع يا ريال مدريد!"

إيماءة واضحة من الدولي الفرنسي

أومأ الفرنسي أوريليان تشواميني بشكل واضح نحو عدم وجود أي نية لرحيله عن ريال مدريد على الأقل الصيف الجاري وعدم طرحه في الميركاتو.

وعبر "تويتر" قام الدولي الفرنسي بعمل إعجاب على تغريدة بتقرير للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو تشير إلى أن نجم وسط ريال مدريد الذي يعول عليه للمستقبل "ليس للبيع".

يأتي هذا وسط بعض التقارير التي تحدثت عن إمكانية بيع تشواميني من أجل تمويل الصفقة الأهم التي يريدها الملكي والمتمثلة في مواطنه كيليان مبابي.

مع وجود ثنائي الوسط الخبير توني كروس ولوكا مودريتش وأيضًا في ظل وجود ثنائي الحاضر والمستقبل إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي، ومع انتداب اسم بحجم جود بيلينجهام، تثار الشكوك حقًا حول مستقبل الدولي الفرنسي، لكنه أوضح أنه "ليس للبيع".