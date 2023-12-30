عجائب أمم إفريقيا تتواصل .. لاعب منتخب كوت ديفوار مفقود!

مفاجأة غير سارة تربك الفريق الإسباني

تلقى رافائيل بينيتيز، مدرب سيلتا فيجو نبأ مزعجًا بشأن لاعبه الإيفواري جوناثان بامبا، بعد ساعات من انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق من أجل قضاء عيد الميلاد.

سيلتا فيغو تعاقد مع الجناح جوناثان بامبا قادمًًا من ليل الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وتوقع رافا أن يعود جوناثان مع باقي اللاعبين في موعد التدريبات، إلا أنه فوجئ بأنه سينضم لمعسكر منتخب كوت ديفوار استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام في بلاده، وستكون المباراة الافتتاحية لها يوم 13 يناير المقبل بين الأفيال وغينيا بيساو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن التفسير الذي قدمه سيلتا فيجو هو أن المنتخب الإيفواري استدعى لاعبيه في الأول من يناير، وهي حقيقة لم يعرفوها عندما عقد بينيتيز مؤتمره الصحفي الأخير، وقد استدعى المدرب جان لويس جاسيت "الأفيال" في يوم رأس السنة الجديدة، قبل أسبوعين من لقاء الافتتاح.

وبهذه الطريقة، سيغيب بامبا عن 3 مباريات على الأقل لسيلتا فيجو في الدوري (ريال بيتيس، مايوركا وريال سوسيداد) إذا خرج فريقه من دور المجموعات، وبحد أقصى 7 مباريات (ريال سوسيداد، جيرونا، أوساسونا وخيتافي) إذا وصل منتخب كوت ديفوار للدور نصف النهائي، ولن يتمكن من اللعب في الكأس أيضا إلا مع تأهل فريقه للدور نصف النهائي.

وتراجع أداء بامبا بشكل مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر يعتقد النادي أن سببه هو قرب موعد إقامة كأس أفريقيا في بلاده، حتى أن بينيتيز نفسه اعترف علنًا بتراجع مستوى الإيفواري".