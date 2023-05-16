أوروبا ترتجف .. ثلاثة تعاقدات ضخمة لريال مدريد منها مبابي ونجم بايرن ميونخ

المزيد من الدعم في الطريق لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي

ثورة شاملة يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للقيام بها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من النخبة لتدعيم صفوف الفريق.

ريال أصبح على أعتاب التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند بالميركاتو الصيفي، ولكن وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الدولي الإنجليزي لن يكون الصفقة الضخمة الوحيدة.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني سيعود مرة إلى محاولة التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، طمحًا في جلبه إلى سانتياجو برنابيو، وفقًا لأحد البنود الموجودة في عقده الذي يمكن أن ينتهي في 2024 بدلًا من 2025.

وحتى لو لم يتمكن ريال من إقناع اللاعب بالميركاتو الصيفي المقبل، سيعتمد على إمكانية توقيعه على عقد مبدئي في يناير القادم، قبل دخوله في الأشهر الأخيرة من عقده مع باريس.

وفي سياق متصل يبحث ريال عن ظهير أيسر جديد بسبب المشاكل التي عانى منها الفريق بهذا المركز، حيث يستهدف التعاقد مع ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ المرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى 2025.

يذكر أن ريال نجح في الحصول على لقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم،وخسر بطولة الدوري لمنافسه التقليدي برشلونة، كما يلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.