أوروبا تتجهز لرد ضربات السعودية .. ميلان ووست هام يخططان لخطف "مُحدث الثورة في دوري روشن"

عدة أندية في القارة العجوز وضعت أعينها على دوري روشن..

كما هز مسؤولو الكرة السعودية الأرض من تحت أقدام أندية أوروبا خلال العامين الأخيرين بخطف عدد من نجومها سواء الكبار أو الشباب، فيبدو أن القارة العجوز تتجهز لخطف صفقة مهمة من دوري روشن.

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في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لفت القادسية أنظار الجميع، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة من 16 جولة، رغم صعوده حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى، بخلاف تأهله لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ليس هذا فحسب بل أن النادي المملوك لشركة "أرامكو" كذلك أثار انتباه الكثيرين في ظل الصفقات القوية التي يبرمها ومنافسته مع الكبار مع ضم نجوم أوروبا بخلاف الشباب، فبالحديث عن الميركاتو الشتوي الجاري فقط انضم ستة مواهب للقادسية على رأسهم إيكير ألمينا من جيرونا وجابرييل كارفاليو من إنترناسيونال.

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كل ذلك العمل يقف ورائه الإسباني كارلوس أنتون؛ المدير الفني لكرة القدم في القادسية، والذي تم التعاقد معه في صيف 2023، وبعد موسم واحد من التعاقد معه عاد الفريق من جديد لدوري روشن بعد غياب ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة "آس" فإن أنتون أصبح على رادار عدة أندية أوروبية من وراء النجاحات التي يحققها في السعودية، إذ وصفته بـ"العقل المدبر .. الإسباني الذي يُحدث ثورة في السعودية".

وأشارت الصحيفة أن ناديي ميلان ووست هام وضعا الإسباني ضمن خطتهما، بخلاف عدة أندية أخرى، لم تكشف عن أسمائها.

يذكر أن صاحب الـ38 عامًا سبق أن عمل كشافًا لنادي ريال مدريد، بخلاف قيادته لفرق الشباب في مالاجا، لكن في السنوات الأخيرة قبل السعودية تركز عمله في هونج كونج وتولى عدة مناصب منها مساعد مدرب، ومدير فني لمنتخب تحت 23 عامًا، وكذلك مديرًا للأكاديمية وغيرها من المناصب، تخللها فقط العمل كمدرب مساعد في منتخب الكويت منذ أكتوبر 2020 وحتى أغسطس 2021.