أوديجارد: سعيد بقرار الرحيل عن ريال مدريد!

لاعب آرسنال يتحدث عن فترته في الملكي!

أكد مارتين أوديجارد لاعب فريق آرسنال أن فترته في صفوف ريال مدريد منحته الكثير من الاستفادة والخبرة في مسيرته الرياضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في مؤتمر صحفي، وأكد خلالها أن قرار الرحيل عن صفوف الملكي كان هو الأفضل بالنسبة له.

وقال أوديجارد: "لو لم أذهب إلى سانتياجو برنابيو وألعب لصالح ريال مدريد لم أكن لأصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن".

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وأضاف: "اللعب هناك يضع الكثير من الضغط على الجميع، لقد كانت فترتي هناك جيدة، وتعلمت الكثير وحصلت على الخبرات، فريال مدريد هو الفريق الأكبر في العالم".

وأكمل: "لكنني سعيد بقراري بالرحيل عن صفوف ريال مدريد وبما وصلت له الآن، لأنني كنت في حاجة للحصول على المزيد من الدقائق".

جدير بالذكر أن أوديجارد لعب ثماني مباريات مع آرسنال هذا الموسم، سجل ثلاثة أهداف فيهم وصنع هدفًا.