أوبي ميكيل يكشف.. حين بكى محمد صلاح بسبب مورينيو!

تحدث الدولي النيجيري السابق جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي أيضًا فيما مضى، عن موقف حدث بين زميله السابق محمد صلاح ومدربه جوزيه مورينيو آنذاك في غرفة ملابس البلوز.
ميكيل تحدث عن أن صلاح "لم يكن ليصبح هذا اللاعب الذي بات عليه الآن، لولا الصعوبات التي مر بها في تشيلسي وبالتحديد مع مورينيو".
وتذكر ميكيل أن مورينيو عنف صلاح بقوة بين شوطي مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في 2014 قائلًا إنه "كان يمكن أن يحل الأمر بشكل أفضل".
وأكد ميكيل: "كان من الممكن أن يستبدله ولكنه مزقه في غرفة الملابس وعنفه بشدة، ثم أخرجه من الملعب ولم يجعله يكمل الشوط الثاني".Getty
وأضاف: "لقد جعل هذا الموقف دموع صلاح في عينيه، لم أعتقد أنه سيصبح لاعبًا بحجم ما هو عليه الآن لأنني رأيت الدموع في عينيه".
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