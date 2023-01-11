أوباميانج قد يكون صفقة برشلونة الوحيدة.. وأتلتيكو مدريد يراقب في صمت!

الجابوني اشتاق إلى كتالونيا

لا يبدو الجابوني بيير إيميريك أوباميانج سعيدًا في ناديه تشيلسي، الذي يعد من بين آخر خياراته الهجومية في الوقت الراهن مع المدرب جراهام بوتر.

أوباميانج وصل الصيف الماضي إلى تشيلسي من برشلونة برغبة من المدرب الألماني توماس توخيل، الذي أدى رحيله إلى قلة مشاركات أوباميانج بشكل كبير.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الجابوني تواصل مع تشافي هيرنانديز ليستطلع رأيه في العود إلى برشلونة، وأخبره أنه يفتقد النادي والمدينة ومستعد للعودة بأي ثمن.

المدرب الإسباني طالبه بالتحلي بالصبر، لأن الظروف الاقتصادية الحالية في برشلونة لا تسمح بالعديد من الخيارات، ولكن قد تكون المغادرة الوشيكة لممفيس ديباي إلى تشيلسي كفيلة بدفع الصفقة بعض الشيء إلى الأمام بالذات إن جرت في إطار تبادلي.

من ناحية أخرى، تؤكد الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يراقب وضعية أوباميانج، ويدرس التقدم بخطوة تجاه تشيلسي للحصول على خدمات المهاجم المخضرم، بعد الرحيل الرسمي للاعبه جواو فيليكس إلى تشيلسي الإنجليزي.