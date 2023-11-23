أوامر صارمة .. لمس بيلينجهام ممنوع في تدريبات ريال مدريد!

ريال مدريد لا يطيق الانتظار لاستعادة بيلينجهام..

ينتظر نادي ريال مدريد بفارغ الصبر عودة نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يواصل المعاناة من إصابة في الكتف بعد سقوطه أمام رايو فاييكانو في الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

بيلينجهام تعرض إلى خلع في الكتف، يواصل إزعاجه حتى اليوم، ومع ذلك فإن مشاركته ضد قادش يوم الأحد المقبل في الجولة 14 من "لا ليجا" ليست مستبعدة، حيث لم يفقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي الأمل في الاعتماد عليه.

موقع "relevo" الإسباني كشف أنه من أجل تحقيق ذلك، ولتجنب الضربات على المنطقة المصابة، فإن هناك ما يشبه الأوامر للاعبي الفريق بعدم لمس بيلينجهام أثناء المران الجماعي.

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الدولي الإنجليزي شارك في تمارين تخصصية في هجمات سبعة ضد ثلاثة أو أربعة ضد اثنين، أو في اللعب بمساحات مفتوحة لتجنب الاصطدامات مع اللاعبين الآخرين.

صحيح أن الانزعاج الذي يشعر به بيلينجهام لا يتوقف، لكن لا يستبعد حدوث تطور حتى يتمكن من اللعب، وإذا لم يكن الألم مزعجًا بشكل مفرط، فيمكن للأطباء أن يعرضوا عليه خيار تخفيف الأربطة حتى يتمكن من لعب المباراة ضد قادش دون التفكير في الأمر.

بيلينجهام، الذي سجل 13 هدفًا في 14 مباراة بالقميص الأبيض، برز كقائد للفريق بالفعل بعد وصوله بوقت قليل إلى "سانتياجو برنابيو"، وتبدو عودته ضرورية في فترة من الموسم لا توجد فيها مباريات كبيرة، لكن ريال مدريد لا يستطيع تحمل العديد من النكسات إذا أراد إنهاء العام في صدارة الدوري الإسباني.