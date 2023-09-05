أهلًا بك يا لامين يامال.. برشلونة يعلن قائمته لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

النادي الكتالوني يستعد لنسخة استثنائية من المسابقة..

أعلن برشلونة قائمته الرسمية التي تشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، دون مفاجآت كبرى ولكن بوجود العديد من المستجدات.

المستجد الأول هو وجود 8 من لاعبي فريق الشباب الذين صعدوا إلى الفريق الأول لبرشلونة، وعلى رأسهم بكل تأكيد لامين يامال الذي سيكون واحدًا من أهم المواهب المرتقبة في البطولة، والذي يخوض غمارها لأول مرة في مشواره الكروي.

أيضًا تم تسجيل الصفقات الجديدة كلها بشكل اعتيادي في قائمة برشلونة التي تستعد للوصول بعيدًا في هذه النسخة من المسابقة، وعلى رأسهم البرتغاليان جواو كانسيلو وجواو فيليكس القادمان في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة يقع على صدارة المجموعة الثامنة التي تضم إلى جواره كلًا من بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.