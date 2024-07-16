أهلا بك في ملعب العجائب.. أول رسالة من فلورنتينو بيريز إلى مبابي!

لحظات لا ينساها مشجعو النادي الملكي

وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أول رسائله لكيليان مبابي بعد تقديمه رسميًا لاعبًا في صفوف النادي الملكي، اليوم.

وقال بيريز: "أريدك أن تعرف أن حبك لريال مدريد هو ما منحك القوة لتخطي كل الحواجز للوصول لهذا النادي".

وأضاف: "الأمور التي تحدث في هذا الملعب (سانتياجو برنابيو) عصية على التفسير، لكننا نحن المدريدستا نعلم أنها تحدث بسبب أن هذا القميص لا يعرف الاستسلام، وهؤلاء المشجعون سيظلون معك حتى النهاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "لقد وصلت إلى حلمك لأنك لم تستسلم أبدًا، أنت هنا لأنك أردت ذلك".. قبل أن يوجه له كلمات شكر واضحة قائلًا: "عزيزي كيليان، أشكرك على عمل كل ذلك المجهود الذي لا يستطيع الكثيرون حتى تخيله، لقد أتيت إلى ريال مدريد بسجل عظيم للغاية".