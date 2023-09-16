أهذا أفضل انتقالات في السعودية؟! الأهلي بائس دفاعيًا وعاجز هجوميًا!

الأهلي فقير رغم الملايين التي دُفعت في نجومه!

SHAHID

بعد أن أجرى الأهلي صفقات من عيار ثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الجميع أكد على أنها هي الأفضل من بين جميع أندية دوري روشن السعودي، وأن الراقي لن يستطيع أن يوقفه أحد، ولكن يبدو أن تلك وجهة النظر غير صحيحة!

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الأهلي فاز بصعوبة بالغة على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد، ليستقبل هدفين، ثم يُسجل الثالث لينتصر.

ونجح الراقي خلال صيف 2023 في تدعيم كافة المراكز بلا استثناء، بالتعاقد مع لاعبين كبار على رأسهم الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والفرنسي ألان سان ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسييه وغيرهم..

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ولكن رغم تلك التدعيمات القوية إلا أن الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن، خاصة في آخر جولتين أمام الفتح وخسارته بخماسية تاريخية، ثم اليوم أمام التعاون!

حارس مرمى ودفاع بائسين وهجوم عاجز!

ارتباك دفاعي وانعدام الثقة والتفاهم والانسجام أبرز سمات ثنائي قلب دفاع النادي الأهلي، وهما البرازيلي روجير إيبانيز وعبد الباسط هندي، لم يتمكنا من إيقاف مهاجمي التعاون إلا قليل.

كما أن التمركز الدفاعي للاعبي الأهلي في الكرات الثابتة كان شبه منعدم، مما جعل لاعبي سكري القصيم يُشكلون خطورة كبيرة جدًا على مرمى الراقي في أكثر من كرة، ونتج عن ذلك الهدف الأول الذي استقبله ميندي.

وما زاد الطين بلة قلة التركيز التي تُسيطر على الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي يتقدم أكثر من اللازم، ودائمًا ما يطلب من زملائه أن يمرروا له الكرة، وتسبب ذلك في هدف تعادل التعاون.

بهذا الدفاع لن يتمكن الأهلي من الاستمرار في المنافسة على مركز متقدم في دوري روشن الموسم الحالي، وسيكون وسط الجدول هو مكان الراقي الذي سيواجه النصر والهلال والاتحاد الأفضل منه حاليًا.

وأما عن الجانب الهجومي فحدث ولا حرج، رياض محرز خارج التركيز تمامًا، ولا يقدم الإضافة المطلوبة منه، حيث ظهر عاجزًا أمام مدافعي نادي التعاون، ومتنفسه الوحيد هو الكرات الثابتة فقط.

ويبدو أن البرازيلي روبرتو فيرمينو اكتفى بالهاتريك الذي سجله في الجولة الأولى، حيث يواصل عروضه الضعيفة منذ ذلك الهاتريك الذي سجله بالجولة الأولى أمام الحزم!

اللاعب الإيجابي الوحيد هو ماكسيمين، وفاعليته لم تظهر إلا بعد نزول سميحان النابت، الذي شكل معه ثنائيًا قويًا في الجهة اليسرى.

ليست أفضل الصفقات بدليل الهلال

عكس ما كان يتوقعه الجميع، أثبت لاعبو الأهلي الجدد على أنهم ليسوا الأفضل بين جميع الصفقات التي أبرمتها أندية دوري روشن السعودي في صيف 2023، لأن هناك من تفوق عليهم مثل الهلال.

لاعبو الأهلي يعتمدون بشكل أساسي على الكرات الثابتة التي يُنفذها رياض محرز ببراعة، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، والعرضيات من الجانبين اليمين واليسار، ولا توجد جملة فنية تستطيع أن تقول أن هؤلاء اللاعبين هم الأفضل حاليًا.

لاعبو الأهلي خارج التركيز تمامًا، والدليل على ذلك تلك المرتدة في اللحظات الأخيرة للراقي التي تعامل معها محرز برعونة شديدة وانعدام تركيز، ليمرر الكرة للاعب متواجد في منطقة التسلل، لترتد بهجمة للتعاون سجل من خلالها هدف، ولكن الـ"VAR" كان رحيمًا بالراقي، ورفض احتسابه لسبب لم يتوقعه أحد، أن لاعب سكري القصيم أخطأ في تنفيذ رمية التماس!

بينما شاهدنا محترفي الهلال في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، كان الفريق متأخرًا بنتيجة 3-1، ونجحوا في قلب النتيجة لصالحهم وانتصروا بالمباراة بنتيجة 3-4 على أرض العميد ووسط جماهيره الغفيرة التي حضرت اللقاء.

وفي اختبار آخر، فاز الزعيم على الرياض بنتيجة 6-1، قد يبدو انتصارًا سهلًا للهلال، ولكن الشيء الذي لابد من ذكره هو مستوى اللاعبين وقدراتهم على تسجيل أهداف بشتى الطرق.

SHAHID