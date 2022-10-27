أهدر فرصة سهلة وعاد للتسجيل .. أرقام جيدة لرونالدو في الدوري الأوروبي

رونالدو يعود للتسجيل

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في فوز فريقه مانشستر يونايتد ضد نادي شريف تيراسبول بنتيجة 3-0، وسجل الهدف الثالث للشياطين الحمر.

وأقيم اللقاء على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، حيث هيمن يونايتد على كافة مجريات اللقاء واستطاع تحقيق الانتصار.

ماذا قدم رونالدو؟

شارك رونالدو لمدة 90 دقيقة لمس فيها الكرة 52 مرة، ومرر 37 تمريرة صحيحة بنسبة 94.9%.

وسدد الدون 7 تسديدات جاء 3 منهم داخل الإطار، و2 منهم خارج المرمى، ومنع 2 من الوصول.

ووضع النجم البرتغالي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 81 من خلال ضربة رأسية سددها لكن الحارس تصدى لها لتعود له ويضع الكرة في الشباك.

وأهدر صاروخ ماديرا فرصتين محققتين للتسجيل، لكنه قدم تمريرة مفتاحية، ورفع كرة عرضية وحيدة.

ونجح في الحصول على صراع هوائي، كما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل 4 تدخلات.

هل يساعد رونالدو يونايتد على تحقيق الدوري الأوروبي؟

حتى الآن، لم يدخل رونالدو في التشكيلة الأساسية بصورة منتظمة، لكنه يساعد الفريق في مواجهات الدوري الأوروبي.

ومن الطبيعي أن تكون البطولة الأوروبية من ضمن أهداف المدرب الهولندي تين هاج، حيث أن تحقيقها سيعطي الثقة لفريقه وكذلك تؤهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا.

وبالتالي فإن تواجد صاروخ ماديرا بصورة مستمرة في المواجهات بالدوري الأوروبي قد تجعله من ضمن أسباب مواصلة الشياطين الحمر في السعي نحو تحقيق اللقب.