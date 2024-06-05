"أهداف الهلال والنصر والاتحاد" .. صندوق الاستثمارات يجتمع مع 4 نجوم عالميين

أسماء عالمية قد تنتقل إلى الملاعب السعودية..

يجتمع مسؤولو صندوق الاستثمارات السعودي، مع 4 نجوم عالميين؛ لبحث إمكانية ضمهم إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، في صيف العام الحالي.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي أعقبه العديد من الأسماء الكبرى؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد" والجزائري رياض محرز "الأهلي".

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، سيجتمع ممثلون عن صندوق الاستثمارات، مع البرازيلي إيدرسون والبرتغالي برناردو سيلفا، ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى البلجيكي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني لياندرو باريديس، متوسط ميدان فريق العاصمة الإيطالية روما.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الاجتماع سيكون في الأسبوع القادم؛ وسيتحدد على إثره التفاوض مع أنديتهم، من عدمه.

وارتبط اسم برناردو سيلفا، بالانتقال إلى نادي الهلال، بينما يتصارع الاتحاد والنصر، على الحارس إيدرسون، في الوقت الذي قيل فيه إن العميد، يرغب في التوقيع مع فان دايك.