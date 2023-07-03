أهداف الهلال القديمة .. الأهلي يختار مدربه المرتقب!

هل ينجح الأهلي فيما فشل فيه الهلال؟!

اختار النادي الأهلي السعودي، مدربه المرتقب؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الأهلي قرر تأجيل معسكره الإعدادي للموسم القادم، إلى حين حسم التعاقد مع المدرب الجديد؛ حيث يركز حاليًا على هذا الملف، إلى جانب ضم عددٍ من النجوم العالميين؛ بعد صفقة الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اختيار الأهلي اسمين عالميين، لتولي أحدهما القيادة الفنية للفريق الأول؛ وهما الإيطالي لوسيانو سباليتي، والبرتغالي ماركو سيلفا.

سباليتي رفض في وقتٍ سابق، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث يفضل الحصول على راحة، بعد قيادة نابولي، للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، في موسم 2022-2023.

كذلك.. كان سيلفا الذي يرتبط بعقدٍ مع فولهام الإنجليزي، حتى 30 يونيو 2024، أحد أهم أهداف الزعيم الهلالي في الصيف الحالي، قبل أن يفشل التفاوض معه؛ ليذهب إلى خيار البرتغالي الآخر جورج جيسوس، والذي تم التعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد.