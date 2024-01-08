أهان الملك والتقط صورة تاريخية .. أسرار تسمية بيكنباور بـ"القيصر"

أسرار تاريخية عن فرانز بيكنباور بعد وفاته

عاش الوسط الرياضي العالمي، في الساعات القليلة الماضية، على وقع "صدمة" وفاة فرانز بيكنباور، أسطورة منتخب ألمانيا والفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ.

بيكنباور الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا كـ"لاعب ومدرب"، توفي عن عمر يناهز الـ78 سنة؛ بعد صراع مع المرض في الأشهر القليلة الماضية.

وعُرِف الأسطورة الألمانية خلال مسيرته التاريخية مع عالم الساحرة المستديرة، بلقب "القيصر"؛ حيث لا تزال أصول هذه التسمية، تثير الكثير من الجدل - حتى الآن -.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن 3 روايات بشأن هذه التسمية؛ أولها يعود إلى عام 1969، عندما أطلقت عليه الصحف الألمانية لقب "قيصر الأمة"، عقب قيادته بايرن ميونخ، للتتويج بلقب الدوري المحلي.

أما الرواية الثانية؛ تعود إلى نفس العام، عندما استجاب بيكنباور لصيحات الجماهير الغاضبة، وذلك خلال نهائي الكأس بين بايرن وشالكه؛ حيث قام برفع الكرة في الهواء، مع ممازحة المشجعين، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة لـ"ملك وستفاليا"؛ ليتم بعدها إطلاق لقب "القيصر" عليه، نظرًا لشجاعته الكبيرة.

والرواية الأخيرة بشأن هذا اللقب - حسب الصحيفة -، تعود إلى عام 1971؛ عندما قام بيكنباور بالتقاط صورة شخصية أمام تمثال إمبراطور النمسا فرانز الأول، أو ما يعرف في ألمانيا باسم "قيصر النمسا"، وذلك على هامش المباراة الودية التي جمعت وقتها بين بايرن ميونخ وأوستريا فيينا.